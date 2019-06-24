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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı

Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı

- Yaralı gencin ambulansla hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Irak 

-- Hastanede anne ve babanın fenalık geçirmesi
-- Evin görüntü
-- Detay

( KOCAELİ )- Ağır yaralanan çocuğun annesi hastane önünde sinir krizi geçirdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde babası ile tartışarak oturdukları apartmanın 3. katından atlayan 10 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olay Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı apartmanın 3. katında oturan Batur ailesinin çocukları Yunus Batur(10) bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Yunus Batur, kendini 3. Kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Batur ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Batur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen Batur’un anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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