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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç para çıktı

Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç para çıktı

Adliye binasından görüntü

Hastane Akalan Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Zanlının adliyeye getirilişi
-FOTO

( UŞAK )-Borç para istediği oğlunu öldüren baba tutuklandı UŞAK

- Uşak'ta para istediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdugu iddia edilen 67 yaşındaki baba, sevk edildiği mahkeme tarafindan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile borç para istediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.,'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Katil zanlısı baba polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MA-
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