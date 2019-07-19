Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'Babama gidiyorum' diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

HÜLYA AKSOY İLE RÖPORTAJ

Genç Kız Kız Arkadaş Engelli Annesi Polis Ekipleri Irak 

-ANNENİN GÖZYAŞI DÖKMESİ
-DETAYLAR
-FOTOĞRAFLAR

( BOLU ) "Babama gidiyorum" diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor - Gözü yaşlı anneden, haber alamadığını kızına “Evine dön” çağrısı BOLU

- Bolu’da “Babama gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan Gören’in gözü yaşlı engelli annesi, kızına “evine dön” çağrısı yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da eşinden ayrı yaşayan engelli Hülya Aksoy’un 15 yaşındaki kızı Neslihan Gören, 10 gün önce “Babama gidiyorum” diyerek kız arkadaşı Aleyna S. ile birlikte evden ayrıldı. Kızının babasına gitmediğini öğrenen anne Aksoy, genç kızın eve de gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 10 gündür nerede olduğu bilinmeyen ve haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Gözyaşları içinde kızının eve dönmesini bekleyen acılı anne Hülya Aksoy, “Babasının yanında kalıyordu. En son beni rahat bırakın demişti. Ama yaşı da küçük. Rahat bırakmak gibi bir şansımız yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Aleyna S., benim telefonuma mesaj atmış, 'Kızınız bende. Artık bundan sonra kimi ararsanız arayın, istediğiniz kadar peşime düşün' demiş. Ben özellikle onun sakladığını düşünüyorum. Yok, neredeyse de geri dönsün. Beni hiç aramadı. Normalde hiç bu kadar habersiz bırakmazdı. Çünkü benim üzüleceğimi bilir. Aklıma kötü şeyler de geliyor. Başına bir şey geldiğini de düşünüyorum. Neredeyse gelsin. Ne istiyorsa beraber karar verelim. Olması gereken neyse onu yapalım. Konuşarak anlaşılamayacak bir şey yoktur. Ben biran önce gelsin istiyorum” dedi.
10 gündür beklediklerini söyleyen Aksoy, kızına çağrıda bulunarak, “Elimizde bir güç olmayınca beklemek o kadar kötü geliyor ki insana. Küçük bir şey değil, kocaman kız arıyoruz ama hala bulunamamasına da şaşırıyorum. Neredeyse çıksın gelsin. Ama biran önce gelsin” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı