Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Babam Afrin'in temizlendiğini görse çok sevinirdi'- HATAY İzle

'Babam Afrin'in temizlendiğini görse çok sevinirdi'- HATAY İzle

"Babam Afrin'in temizlendiğini görse çok sevinirdi" - HATAY - Ahmet Şanverdi'nin çocukları - Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi ile röportaj - Afrin'den YPG/PKK'lı teröristlerin Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi'nin ailesi, bölgenin terörden temizlenmesinin mutluluğunu yaşıyor - Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi: - "Babam, Afrin'in terörden temizlendiğini görse çok sevinirdi ancak maalesef bunu göremeden hayatını kaybetti. Vatan sağ olsun" - "Çok şükür şimdi rahatladık. Her şey normale döndü. İnşallah teröristlerin kökleri kurutulur. Bunu Afrin'de gördük, orada kuruttular. Devamı varsa onu da yapacaklardır"HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'nin Afrin kentinin terörden temizlenmesi, YPG/PKK'lı teröristlerin Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi'nin ailesini mutlu etti.Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması, Afrin'de olduğu gibi Hatay 'ın sınır ilçelerinde de sevinçle karşılandı.Afrin'in teröristlerden temizlenmesi, YPG/PKK'lı teröristlerin Reyhanlı'ya roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren sivillerden Ahmet Şanverdi'nin ailesini de mutlu etti.Teröristlerin attığı roket sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden 7 çocuk babası Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi, saldırıların olduğu günü unutamadıklarını belirtti.
Babasının operasyonu desteklediğini anlatan Şanverdi, "Rahmetli babam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok severdi. Kendisi yok ama biz evlatları varız. Onunla gurur duyuyoruz. Babam, Afrin'in terörden temizlendiğini görse çok sevinirdi ancak maalesef bunu göremeden hayatını kaybetti. Vatan sağ olsun." diye konuştu.
- "Çok rahatladık"Şanverdi, Afrin'in, yaşadıkları ilçenin hemen yakınında bulunduğunu vurgulayarak, teröristlerin en fazla zarar verdiği yerlerden birinin Reyhanlı olduğunu dile getirdi.Bu nedenlerle Afrin'in temizlenmesine Reyhanlı halkı olarak çok sevindiklerini aktaran Şanverdi, "Herkesin psikolojisi bozulmuştu. En ufak bir seste acaba roket mi düştü diye irkiliyorduk. Ben de öyleydim. Çok şükür şimdi rahatladık. Her şey normale döndü. İnşallah kökleri kurutulur. Bunu Afrin'de gördük kuruttular. Devamı varsa onu da yapacaklardır." ifadesini kullandı.Şanverdi, babasının şehit olmasından sonra kendilerine arayıp başsağlığı dileyen ve her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine de teşekkür etti.

Roketli Saldırı Başsağlığı Psikoloji Teröristler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı