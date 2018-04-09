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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Babalık davası mezar açtırdı İzle

Babalık davası mezar açtırdı İzle

Açılan mezar

Emekli Maaşı Polis Velayet Davası Mezar Taşı Mahkeme Heyeti 

-ekiplerin kemikleri çıkarması
-çalışmalar
-mezar taşından görüntü
-genel ve detay görüntüler

( AYDIN )- Afyon Sandıklı’da görülen dava kapsamında Nazilli’deki bir mezardan örnek alındı AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 yıl önce hayatını kaybeden ve yakınları tarafından Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilen 1937 doğumlu Memet Emin Aktürk’ün mezarı, hakkında açılan velayet davası nedeniyle açıldı. Gurbetçi bir kadın ve kızı tarafından açılan dava kapsamında DNA örnekleri tutması halinde kızın annesinin emekli maaşı, kızın da Aktürk’ün mallarından miras alacağı belirtildi. Nazilli’de 2014 yılında hayatını kaybeden Mehmet Emin Aktürk'ün mezarı, Hanif S. isimli kişinin kızı olduğu iddiasıyla açtığı ‘Babalık davası’ neticesinde DNA örneği alınmak için kazıldı. Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ‘Babalık Davası’ sonucu mahkeme heyeti, DNA testi yapılmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonucu Aktürk’ün Nazilli Eğriboyun Mezarlığında bulunan mezarı, hakim, polis ve avukat gözetiminde kazıldı. Ekipler 77 yaşında iken 4 yıl önce hayatını kaybeden Mehmet Aktürk’ün mezardan kemiklerini çıkarıp temizledikten sonra örnek aldı. Adnan Menderes Üniversitesi’nden Adli Tıp Uzmanı Doc. Dr Musa Dirlik, Aktürk’ün bedeninden kemik örneği aldı. Alınan kemik parçalarının ardından mezar tekrar kapatıldı. Mezardan alınan örnekler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Biyopsi İhtisas Dairesine gönderildi. (İK)
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