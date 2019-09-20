Babalarının marangozhanesini çeyiz dükkanına çevirdiler

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul Bağcılar’da yaşayan iki kız kardeş, babalarının kendilerine verdiği marangozhaneyi “Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız” diyerek çeyiz dükkanına çevirdi. Dikiş nakıştan hediyelik eşyalara kadar çeyizlik ürünler üretip satan iki kız kardeşler geçimini bu dükkandan sağlıyor. Bağcılar’da yaşayan Ayşe Turgut ve Gülsüm Yorulmaz isimli kardeşler 13 yıl önce beraber iş yapmaya karar verdi. Kız kardeşler, babalarına beraber iş yapmak istediklerini söylediklerinde baba Saadettin Turgut, yıllardır yaptığı meslek olan marangozlukta kendisine yardım etmelerini istedi. Kız kardeşler ise babalarına verdikleri cevapta “Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız” diyerek çeyiz dükkanı açmak istediklerini iletti. Kızlarını kıramayan baba, marangozhanesinin yarısını kızlarına vererek, çeyiz dükkanı yapabileceklerini söyledi.



Dükkanda bulunan makineleri kendi birikimleriyle alan iki kız kardeş, dikiş nakış işinden hediyelik eşyalara kadar bir çok çeyizlik ürünler üretip satıyor. “Bu mesleğin ölmesini hiç istemiyorum” Çeyizcilik işini 13 yıldır severek yaptığını söyleyen Ayşe Turgut, “13 yıldır çeyiz işi ile uğraşıyoruz. Normalde burası babamın marangozhanesiydi. Çeyiz işi yapmaya karar verdikten sonra iş yeri araştırmaya başladık. Babam dükkanının yarısını bölüp bize verebileceğini söyledi.



Daha sonra marangozhaneyi ikiye bölüp bir yarısını çeyiz dükkanı yaptık diğer yarısına marangozhane olarak devam ettik. Genelde özel sipariş çalışıyoruz. Bayanlar kafalarındaki modelleri bize anlatıyor. Biz ona göre modelleri çizip kendilerine gösteriyoruz daha sonra işi yapıp teslim ediyoruz. Eskiyle karşılaştırdığımızda çeyiz işinde maalesef gerileme oldu. Şuan daha çok hazır ürünlere rağbet var. Özel siparişin şöyle bir yanı var. İstediği ölçüde yapıyoruz. Hayalindekini yansıtabiliyoruz. Diğer şekilde hazır paketlerde belli bir ürün var ortada gidiyorsun bakıyorsun atıyorsun. Bu mesleğin ölmesini hiç istemiyorum. Ben bu işe çok severek başladım. İnsanlar bu şekilde gelsin yetiştirelim, yeni elemanlar yetişsin istiyorum. İnşallah ölmez bu meslek” diye konuştu.

“Babam hep bize destek oldu” Babalarının verdiği dükkanın yarısında işlerini ilerlettiklerini belirten Gülsüm Yorulmaz, “Dükkanı açmaya karar verdiğimizde önce Bağcılar Meydan’da daha işlek bir yer olsun istedik. Daha sonra babam kızım gelin benim dükkanımın yarısını isterseniz size vereyim bu işte ilerleyebilirseniz daha sonra diğer yarısını da alır büyütebilirsiniz diye teklifte bulundu. Dükkanı açmaya karar verdikten sonra gerçekten işlerimizin güzel olduğunu fark ettik. Babam hep bize destek oldu, hiçbir zaman bizi kırmadı. İlerletip büyüttük böylelikle bu dükkan tamamen bizim olmuş oldu. Babam bize sordu nasıl bir şey düşündüğümüzü tabi biz marangozluk yapamayacağız. Erkeğin yapabileceği bir iş biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız deyip tamamen çeyiz olarak büyütmeye karar verdik” dedi.

(İEÇ-EG-

