Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı

-Serbest kalan çocuklar



( OSMANİYE )- Çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü, baba gözaltına alındı OSMANİYE



- Osmaniye’de babaları tarafından yaramazlık yaptıkları iddiasıyla evleninin yanındaki ahırı çevreleyen çite elerinden bağlanan 3 ve 5 yaşındaki çocukları polis kurtardı. Alınan bilgiye göre, merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde vatandaşlar, biri kız iki çocuğun dimer çitlere elerinden bağlı olduğunu görünce polisi aradı. İhbarı üzerine olay yerine gele gelen ekipler, Suriye uyruklu 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.’yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları bildirilen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Çocuklarını çite bağlayan baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İBR-

