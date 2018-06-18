Babalar gününde en büyük acıyı yaşadı İzle

-Balık adamların genç kızın cesedini çıkarması

-Cesedin ceset torbasına konulması ve ambulansa taşınması

-Kızın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Ambulanstan detay görüntüler



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği baraj gölünde suya giren genç kız, babalar gününde babasının gözü önünde boğuldu. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki Sema Nur K. ailesi ile birlikte Ağcaşar baraj gölüne gitti. Burada serinlemek için ayaklarını göle sokan Sema Nur K., dengesini kaybederek suya düştü. Sema nur K., sudan çıkamayınca durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği'nde görevli balık adamlar tarafından Sema Nur K.'nın cansız bedeni gölden çıkarıldı. Sema Nur K.'nın babası İsmail K. babalar gününde evladının cansız bedenini görünce yaşadığı büyük acıya dayanamayarak bayıldı. Sema Nur K.'nın cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

