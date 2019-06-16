Babalar gününde babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da tartıştığı babasını boynundan bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen Ş.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayı gören vatandaşlardan Yavuz Çöllü, “Boynundan bıçak girmiş diğer tarafından çıkmış. Durumu kötüydü” dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa Mahallesi Çatal Köprü Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre işyerinde E.U. ve oğlu Ş.U. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ş.U., tartışmanın şiddetiyle babasını boynundan bıçaklayarak, elleri kanlı şekilde olay yerinden koşarak uzaklaştı. Elleriyle boynunu tutan baba E.U., dükkandan çıkarak yere yığıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.U.’ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı hemen tedavi altına aldı. Olayı gören Yavuz Çöllü, “E.U.’nun yere düştüğünü gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Boynundan bıçak girmiş diğer tarafından çıkmış. Durumu kötüydü. " dedi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.U.'nun şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Baba E.U.’nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

(HFV-

