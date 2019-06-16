Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Babalar gününde babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

Babalar gününde babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--polis ekipleri detay
--vatandaşlar detay
--Olayı gören vatandaş röp.
--detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da tartıştığı babasını boynundan bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen Ş.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayı gören vatandaşlardan Yavuz Çöllü, “Boynundan bıçak girmiş diğer tarafından çıkmış. Durumu kötüydü” dedi.
Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa Mahallesi Çatal Köprü Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre işyerinde E.U. ve oğlu Ş.U. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ş.U., tartışmanın şiddetiyle babasını boynundan bıçaklayarak, elleri kanlı şekilde olay yerinden koşarak uzaklaştı. Elleriyle boynunu tutan baba E.U., dükkandan çıkarak yere yığıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.U.’ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı hemen tedavi altına aldı. Olayı gören Yavuz Çöllü, “E.U.’nun yere düştüğünü gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Boynundan bıçak girmiş diğer tarafından çıkmış. Durumu kötüydü. " dedi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan S.U.'nun şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Baba E.U.’nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
(HFV-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı