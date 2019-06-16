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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Babalar Günü'nde şehitlikte hüzünlü kutlama Haberi

Babalar Günü'nde şehitlikte hüzünlü kutlama Haberi

Gamze Karslı'nın babasının fotoğrafını sevmesi

Kutlay Şehit Askeri Araç Mezar Taşı Terör Örgütü 

-Karslı'nın ağlaması
-Mezar taşını temizlemesi
-Karslı ile röp
-Mezar taşındaki fotoğrafını öpmesi
-Genel ve detay görüntü
-Arşiv Görüntü

( ADANA )- Diyarbakır'da 2 yıl önce şehit olan Mehmet Gürses'in kızı Gamze Karslı babasının şehitlikteki mezarına gelerek onun fotoğrafını öpüp gözyaşları içinde severek Babalar Gününü kutladı ADANA

- Diyarbakır'da 2 yıl önce şehit olan Mehmet Gürses'in kızı Gamze Karslı babasının şehitlikteki mezarında onun fotoğrafını öpüp gözyaşları içinde severek Babalar Gününü kutladı. Diyarbakır-Bismil karayolunda 28 Ağustos 2017 günü askeri araçların geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses’i kızı Gamze Karslı Babalar Gününde unutmadı. Gürses'in Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliğindeki mezarına gelen Karslı burada babasının mezar taşındaki fotoğraflarını sevip öptü. Gözyaşları içinde babasının Babalar Gününü kutlayan ve mezarını temizleyen Karslı uzun süre mezar başında dua etti. Gamze Karslı, tüm babaların Babalar Gününü kutladığını belirterek, "Babası olmayan için bayram ve özel günler olmuyor. Babamı kaybedeli 2 yıl oldu babasız olmak gerçekten çok zor. Onsuz 2 yıl geçti bizim özel günümüz, Babalar Günümüz, bayramımız yok yani hiçbir şeyimiz yok babasızlık çok zor" diye ağladı.
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