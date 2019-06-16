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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Babalar Günü'nde mezarlıklarda anlamlı ziyaret

Babalar Günü'nde mezarlıklarda anlamlı ziyaret

mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar

Babalar Günü Irak 

-mezarlıkların temizlenmesi
-mezarlıkların sulanması
-vatandaşların dua etmeleri
-vatandaşlardan röportaj

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da , Babalar Günü nedeniyle bir çok kişi babalarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Babalar Günü'nde bir çok kişi mezarlıkları ziyaret etti. Mezarlara su döken vatandaşlar, babaları ve diğer yakınları için dua etti. Kimi vatandaşlar ilk defa babalarından ayrı bir gün geçirme, kimileri ise yıllardır rahmetli olan aile büyüklerinin üzüntüsünü yaşadı. Babasının Babalar Günü kutlamaya geldiklerini ifade eden Azize Bal, “ 8 çocuk büyüttü. İmkansızlıklar içerisinde bizi terbiyeli bir şekilde yetiştirdi. Rabbim şimdiki nesillere de böyle babalar nasip etisin. Annemde Ankara da onun yanına gidemedim babamın yanına geldim. Evlatlarımız da biz ölünce bizi ziyaret etsin” dedi.
Babalar günü nedeniyle ailecek kayınbabasının mezarlığını ziyaret ettiklerini dile getiren Sertaç Emir ise, “Elimizden geldikçe ziyaret etmeye çalışıyoruz. Burada tüm hemşerilerimize babalarının kıymetini bilsinler. Bende babasız bir babalar günü geçiriyorum. Herkes babasının değerini bilsin bu güzel günde babanızı yalnız bırakmayın” diye konuştu.

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