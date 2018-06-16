Babalar Günü'nde ağlatan hediye

-Babanın duygu dolu anları

-Tablonun hediye edilmesi



( İSTANBUL -HD- Gözü yaşlı babayı duygulandıran jest İSTANBUL



- Rumeli Balkanları Türk Halk şairi Fehim Şanlıtürk, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin, 50 yaşında yaşamını yitiren oğlu Erkan Şanlıtürk’ün ardından yazdığı ağıt halindeki dizelerinin yanı sıra üzerinde fotoğrafının da yer aldığı tabloyu ‘Babalar Günü’ nedeniyle hediye etmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesi’nde 80 yıl önce dünyaya gelen ve 14 yaşındayken oturdukları köye gelen, kendisini görünce sarılıp dolma kalem hediye eden Nazım Hikmet’ten cesaret alarak duygularını kağıda dökmeye başlayan Fehim Şanlıtürk, 1989 yılındaki büyük baskılar üzerine göç ile Türkiye’ye geldi. Üç çocuk babası Fehim Şanlıtürk, bugüne kadar büyük bölümü basılan 980 şiiri yazarken, geçen 9 Eylül’de Avcılar Belediyesi’nde çalışan oğlu Erkan’ı 50 yaşında yitirdi. Eşi Adile ile birlikte adeta yıkılan gözü yaşlı baba, oğlunun ardından duygularını yine kaleme döktü. Başkan Benli'den duygulandıran hediye Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Fehim Şanlıtürk’ün ardından ‘Babadan oğla ağıt’ adlı şiiri yazan Erkan Şanlıtürk’ü Ramazan Bayramı ve ‘Babalar Günü’ nedeniyle unutmayarak evinde ziyaret etti. Başkan Dr. Toprak Benli, yaşlı babaya, çiçek ve çikolatanın yanı sıra içten duygularının yansıtan yazdığı ağıtın dizelerinin yanı sıra yitirdiği oğlunun fotoğrafının da yer aldığı tabloyu hediye etti. Hiç beklemediği bu jestte oldukça duygulanan Rumeli Balkanları Türk Halk Şairi Fehim Şanlıtürk, kendilerini ve oğlunu unutmayan, sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’ye teşekkür etti. Fehim Şanlıtürk’ün karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda eden 2 çocuk babası oğlu Erkan için yazdığı şiirin dizeleri şöyle; "Babadan oğluna ağıt Sırası yok, makamı yok, yaşı yok Hayat bize fikrimizi sormuyor Üç oğlun birini aldı elimden Hayat bize zikrimizi sormuyor Erkan idi adı, maviydi gözler Bir baba evladı böyle mi özler Gitti dönmeyecek boşa tüm sözler Hayat bize zikrimizi sormuyor İki evladı vardı güzel çağında Biri solundaydı, biri sağında Düğünleri olacaktı bey otağında Hayat bize derdimizi sormuyor Evin direğiydi direk yıkıldı Yürüklere yağlı kurşun sıkıldı Kara toprak üstüne mermer çakıldı Hayat bize meylimizi sormuyor 9 Eylül günü terk ettin bizi Acıya yasa boğdun sen hepimizi Gözyaşları sel oldu bak dizi dizi Hayat bize halimizi sormuyor Seksenimde Erkanım kaybettim seni Oğulsuz bıraktın baban Fehim’i Duasız bırakmam Rahman rahimi Hayat bize sıramızı sormuyor Erkan oğlum dilerim cennettir yerin Bir ağacın altında gölgesi serin Bekle gelecek tüm sevdiklerin Hayat bize zamanını sormuyor."

