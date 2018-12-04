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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-İnsanlardan görüntü
-Aile yakınlarının ağlaması
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babacan Holding’in kurucusu ünlü iş adamı Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Babacan'ın aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı.
Cenazede Babacan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan'ın cenazesi kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Küçük Halkalı Mezarlığı’na götürüldü.
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