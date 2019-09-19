Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Babaanne torununun sınıf öğretmeni oldu - SAMSUN İzle

Babaanne torununun sınıf öğretmeni oldu - SAMSUN İzle



: - Sınıftan ve öğencilerden görüntüler - Sınıf öğretmeni Mehpare Gökçe'nin ders anlatması - Öğretmen Gökçe ile torunu Zeynep Ülkü Gökçe'nin görüntüleri - Zeynep Ülkü Gökçe'nin tahtaya resim çizmesi - Zeynep Ülkü Gökçe'nin şiir okuması - Öğrencilerin şarkı söylemesi - Mehpare Gökçe'nin açıklamaları - Okul bahçesindeki öğrencilerBabaanne torununun sınıf öğretmeni olduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni Mehpare Gökçe, torununun sınıf öğretmeni oldu.Meslek hayatında 41 yılı geride bırakan Gökçe, bir babaanne olarak torunuyla aynı sınıfı paylaşarak uzun meslek hayatında pek çok meslektaşının aksine farklı bir tecrübeyi de deneyimliyor.Bu yıl ilkokula başlayan torunu Zeynep Ülkü Gökçe'nin sınıf öğretmeni olan Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun kendi sınıfına kayıt yaptırmak istediğini söyledi.

Torununun ev ve sınıf ortamını ayırt edebildiğini belirten Gökçe, şunları dile getirdi:"Kırk bir yıllık tecrübeme güvenerek okulda torun babaanne ilişkisinin dışında öğrenci öğretmen ilişkisini kurabileceğimize inandık ve başardık. Evde babaanne, okulda ise öğretmenim diyor. Kendisi de bu duruma hazırlanmıştı. Ben de sınıfta onun babaannesi gibi değil, öğretmeni gibi davranıyorum. Okuldan içeri girdiğimizde babaanne torun değil, öğretmen öğrenci oluyoruz. Bu durum Türkiye'de belki de bir ilktir. Tecrübemle bu durumun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum."Gökçe, sınıfta bütün öğrencilerinin kendisi için eşit olduğunu vurguladı.Zeynep Ülkü Gökçe ise babaannesinin öğretmeni olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Muhabir Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler Irak 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı