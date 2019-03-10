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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Babaanne torununun otomobilini yakmaya çalışan kadını saksı atarak engelledi - ADANA

Babaanne torununun otomobilini yakmaya çalışan kadını saksı atarak engelledi - ADANA

- Babaannenin elinde fırçayla aracın başında beklemesi - Babaannenin olayı anlatması - Yakılmaya çalışılan otomobilden görüntüler - Yerdeki saksıdan görüntü - Otomobilin sahibinin olay yerine gelerek polisle görüşmesiBabaanne torununun otomobilini yakmaya çalışan kadını saksı atarak engellediADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torunun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi.Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.Bu sırada evinin balkonunda bulunan ve olayı fark eden Harun Z'nin babaannesi Sevim Z, Arzu B'ye saksı fırlattı. Saksı atılması üzerine otomobili ateşe veremeyen Arzu B. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.Haber verilmesi üzerine iş yerinden eve gelen Harun Z. de polislere, kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

Elinde oto yıkama fırçasıyla aracın başında bekleyen babaanne Sevim Z. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli kadının, "Torunun beni alacaktı niye almadı." şeklinde konuşarak aracı yakmaya çalıştığını ve saksı atarak ona engel olduğunu anlattı.

Polis Kız Arkadaş Bild Çalışan Kadın Polis Ekipleri 

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