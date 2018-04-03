Babaanne ile torunun eğitim seferberliği - KAHRAMANMARAŞ İzle
- Babaanne Nuriye Şahan'ın ders gördüğü sınıftan görüntüler - Torun İsak Şahan'ın sınıfından görüntüler - Torun İsak Şahan'ın babaannesine ders çalıştırması - Babaannesi Nuriye Şahan'ın konuşması - Torun İsak Şahan'ın konuşmasıBabaanne ile torunun eğitim seferberliği - Kahramanmaraş ’ta yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Şahan, torunuyla aynı okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor - İlkokul birinci sınıf öğrencisi torunuyla ders çalışan Şahan, kimsenin yardımı olmadan istediği yere gidebileceği günün hayalini kuruyor - Babaanne Şahan: - "Çocuklarım her konuda yardımcı oluyor ama ben tek başıma, kimsenin yardımı olmadan kendi işlerimi yapmak istiyorum"KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş 'ta yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Şahan, torunuyla aynı okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.Yaşadığı köyde okul olmaması nedeniyle okuyamayan 4 çocuk ve 16 torun sahibi Nuriye Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, torununun eğitim gördüğü Süleyman Şah İlkokulunda açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenmeye başladı. Babaannesiyle aynı okula giden 6 yaşındaki İshak Şahan da derslerinden arta kalan zamanlarda babaannesine kitap okutarak yardımcı olmaya çalışıyor.Nuriye Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken köylerinde okul olmadığını, bu nedenle okuma yazma dahi öğrenemediğini söyledi.
Okuma yazma öğrenmek için yoğun çaba harcadığını söyleyen Şahan, "Şimdi okula gidiyorum, okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum. Torunum da aynı okula gidiyor. O okuldan geldikten bir süre sonra da ben gidiyorum. Akşamları da torunumla ders çalışıyoruz. Onunla ders çalışmak çok güzel. Öğretmenimiz de çok iyi. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu. - "Otobüste ne yazdığını bile bilmiyorum"Şahan, okuma yazma öğrendikten sonra tek başına hastaneye gidebileceği ve cep telefonu kullanabileceği için mutlu olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:"Çocuklarım her konuda yardımcı oluyor ama ben tek başıma, kimsenin yardımı olmadan kendi işlerimi yapmak istiyorum. Bir yere gideceğim zaman, otobüste ne yazdığını bile bilmiyorum. Başkalarından yardım alarak gideceğim yere ulaşıyorum. İnşallah okuma yazma öğrenirsem, tek başıma her yere gidebilirim ve kimseden yardım istemek zorunda kalmam."İshak Şahan da okuldan sonra babaannesine ders çalıştırdığını ve kitap okuttuğunu söyledi.
Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Veli Öksüz de okuma yazma seferberliği kapsamında düzenledikleri kursa 90 kişinin katıldığını ifade ederek, kursiyerlerden Nuriye Şahan'ın heyecanının kendilerini motive ettiğini belirtti.