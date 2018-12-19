Babaanne engelli ailesinin "gözü" oldu - KONYA - Ailenin görüntüsü - 67 yaşındaki Ünzile Gülüm'ün torunlarıyla ilgilenmesi - Anne ile kızın mutfaktaki görüntüsü - Ailenin koltukta otururken görüntüsü - Ünzile Gülüm ile röportaj - Serpil Gülüm ile röportaj - Asım Gülüm ile röportajBabaanne engelli ailesinin "gözü" oldu - Konya 'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Ünzile Gülüm, görme engelli oğlu ve geliniyle doğuştan görme engelli ikiz torunlarına kol kanat geriyor - Ünzile Gülüm: - "Ben 67 yaşına girdim. Allah geç versin ecel gelse bunların hali ne olur. Ben onu düşünüyorum" - Görme engelli Serpil Gülüm: - "Sağ olsun kayınvalidem hepimize yardımcı oluyor. Birbirimize destek olarak yaşıyoruz. Beraber alışverişe gidiyoruz. Yanımda, gören biri olduğu zaman kendimi daha güvende hissediyorum" - Görme engelli Asım Gülüm: - "Evlendikten sonra 2,5 yıl çocuğumuz olmadı. Tüp bebek tedavisi gördükten sonra biri kız, ikiz çocuklarımız oldu. Onlar da bizim gibi görme engelli. Oğlumun gözleri için yapılacak bir şey yok. Kızım da annesi gibi yüzde 5 görme oranına sahip. Doktorlar, kızımın 5 - 6 yaşına geldiğinde tedavi olabileceğine dair bize umut veriyor"KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya 'nın Ilgın ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ünzile Gülüm, görme engelli oğlu ve geliniyle doğuştan görme engelli ikiz torunlarına gözü gibi bakıyor.Gönül gözüyle tanışarak 2010 yılında dünya evine giren görme engelli Asım (36) ve Serpil Gülüm (39) çifti, yaşadıkları zorluklara rağmen evlat sahibi olmaya karar verdi.Bu hayallerine 2012 yılında tüp bebek yöntemiyle kavuşan çiftin ikiz bebekleri de anne - babası gibi görme engelli doğdu.Çiftin Salih Huzeyfe (6) ve Ünzile Serra (6) adını verdiği ikizlerinin, yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayan babaanneleri Ünzile Gülüm, hem oğlu ve gelinine hem de torunlarına 6 yıldır kol kanat geriyor.Ailenin tek umudu, yüzde 5 oranında görme yetisine sahip Ünzile Serra'nın kornea nakli olarak dünyasının aydınlanması.Kendisini ailesine adayan Ünzile Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelininin engeli sebebiyle yapamadığı bulaşık, temizlik, yemek gibi günlük işlerine yardım ettiğini söyledi.
- "Torunlarıma gölge oluyorum"Oğlu ve gelinin çocuk sahibi olunca mutluluklarının yanında sorumluluklarının da arttığını anlatan Gülüm, "Ben 67 yaşına girdim. Allah geç versin ecel gelse bunların hali ne olur. Ben onu düşünüyorum. Ölünceye kadar destek olmak için uğraşacağım. İki torunum var. Onların üzerine gölge oluyorum. Akşam yatarken birini bir tarafıma, birini de diğer tarafıma yatırıyorum." diye konuştu. Gülüm, torunları doğduktan sonra zamanının çoğunu oğlunun evinde gelinine yardım ederek geçirdiğini, gücü yettiği sürece de çocukları ve torunlarının yanında olacağını belirtti. Anne Serpil Gülüm ise engelinin doğuştan olduğunu ve yüzde 5 oranında görebildiğini aktardı.Yaşadığı zorluklara rağmen ailesiyle hayata tutunduğunu vurgulayan Gülüm, "Eşimle Ankara'da tanıştık. Birbirimizi görmeden sevdik. Telefonla konuşarak anlaşıyorduk. Ardından evlendik. Evlendikten iki yıl sonra ikizlerimiz dünyaya geldi. Oğlum, anne karnında göz küresi gelişmesi yetersizliği nedeniyle görmüyor. Kızım da yüzde 5 oranında görüyor." ifadelerini kullandı. - Yüzde 5 gören gözünü tamamen kaybettiAilenin tamamının engelli olması nedeniyle bazen zorlandıklarını dile getiren Gülüm, şöyle devam etti:"Sağ olsun kayınvalidem hepimize yardımcı oluyor. Birbirimize destek olarak yaşıyoruz. Beraber alışverişe gidiyoruz. Yanımda, gören biri olduğu zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Tabii zorlandığımız zamanlar da oluyor. Geçen gün ev işleriyle uğraşırken bulaşık makinesinin açık kalan kapağı gözüme çarptı. Konya 'da sevk olduğum hastanede doktorlar gözümün tamamen alınması gerektiğini, aksi durumda az gören gözümün de zarar görebileceğini söyleyerek aldılar. Şu an bu gözüm için hiç umut kalmadı."Asım Gülüm ise çalışıp ailesinin geçimini sağlamayı çok istediğini, bu konuda destek beklediğini bildirdi.Yaşadıkları olumsuzlukların kendilerini yıldırmadığını vurgulayan Asım Gülüm, şunları kaydetti:"Evlendikten sonra 2,5 yıl çocuğumuz olmadı. Tüp bebek tedavisi gördükten sonra biri kız, ikiz çocuklarımız oldu. Onlar da bizim gibi görme engelli. Oğlumun gözleri için yapılacak bir şey yok. Kızım da annesi gibi yüzde 5 görme oranına sahip. Doktorlar, kızımın 5 - 6 yaşına geldiğinde tedavi olabileceğine dair bize umut veriyor."