Baba ve oğluna 'öldürmeye teşebbüs'ten hapis cezası - KAYSERİ
Baba ve oğluna "öldürmeye teşebbüs"ten hapis cezası - KAYSERİ - Baba ve oğluna "öldürmeye teşebbüs"ten hapis cezası - Marketin güvenilk kamerası kayıtları - Tartışma, kavga ve bıçaklama anı görüntüleriKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de markette alışveriş esnasında müşteriler arasında kasada bekleme meselesinden çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaradıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan baba 11 yıl 8 ay, oğlu 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şaban C. (53) ve oğlu M.S.C. (17) hazır bulundu. Müşteki Yusuf Tekeli (37) ise duruşmaya katılmadı.Şaban C, savunmasında, "Markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bir ürünü değiştirmek istedim. O esnada sıra bekleyen Tekeli ile aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Oğlum geldi, ben oğlumu göndermeye çalıştım. O esnada bıçaklama olmuş." dedi. M.S.C. ise yapmaması gereken bir işe kalkıştığını belirterek, "Babamı öyle görünce bıçakladım. Öldürme kastı ile yapmadım." dedi. Mahkeme heyeti Şaban C'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 11 yıl 8 ay, oğu M.S.C'yi de 7 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum etti. M.C'nin tahliyesine hükmeden heyet, Şaban C'nin tutukluluk durumunun devamına karar verdi.Öte yandan, olay anında marketin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. - OlayMerkez Melikgazi ilçesi Belsin Kocatepe Mahallesindeki bir markette 13 Mart 2107'de alışveriş yapan Şaban C. ve Yusuf Tekeli arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgaya karışan Şaban C'nin oğlu M.S.C, Tekeli'yi bıçakla yaralamıştı.Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.