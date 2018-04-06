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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Baba ve 12 yaşındaki oğlunun öldürülmesi - KAYSERİ

Baba ve 12 yaşındaki oğlunun öldürülmesi - KAYSERİ

- Zanlının adliyeye getirilmesi - Zanlının adliyeden çıkarılması - Sarıoğlan ilçesinde baba ve oğlunu otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu, otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Alamettin Mahallesi'nde park halindeki 38 NV 274 plakalı otomobilde cansız bedenleri bulunan Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Soner S'nin jandarmadaki işlemleri tamamladı.Sarıoğlan Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.Soner S'nin, daha önce Bülent Aslan'ın ağabeyi tarafından darbedildiği öğrenildi.Zanlının, cinayetin ardından Bülent Aslan'ın oğlunu da şahit bırakmamak için öldürdüğü öne sürüldü.

Jandarma Oğlan Şahit Cinayet Irak 

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