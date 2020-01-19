“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

--Film ekibinin söyleşisi ve seyirciyle fotoğraf çekimi

--Seyircilerden görüntüler

--Ahmet Kural’ın röportajı

--Murat Cemcir’in röportajı

--Yağmur Tanrısevsin’in röportajı



( İZMİR ) - İZMİR



- 2020’nin iddialı komedi filmlerinden biri olan “Baba Parası” için İzmir Optimum’da özel bir gala düzenlendi.

Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin’e seyirciler yoğun ilgi gösterdi. “Baba Parası” filmine İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde özel bir gala programı düzenlendi.

Galaya, filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.

Galanın seyirciyle buluşma bölümünde seyirciler buluşma saatinin yaklaşık 1 saat öncesinden alanı doldurmaya başladı.

Oyuncuların sahneye çıktığı anda ise büyük bir coşku yaşandı. Sahneye çıkan oyuncular seyircilerle eğlenceli bir söyleşi yaptı. Söyleşinin bitiminde ise oyuncular seyircilerle tek tek fotoğraf çekildi. “İzmir’i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti” Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, “Yeni yıla güzel bir komedi filmiyle başlamak ve seyircimizin de buna güzel bir tepki vermesi bizim için de çok güzel bir durum oldu. Çok mutluyuz, buraya her geldiğimizde böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İzmir’i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti. İnşallah fazla fazla gülerler. Filmde Kıbrıslı Selim karakterinin yanı sıra annesini de oynuyorum. O karakteri kısa bir süre filmde görüyoruz. Onu da ben canlandırmak istedim ve çok da güzel oldu, çok tatlı bir kadın oldum” dedi.

“Herkesi şubat tatilinde sinemalara bekliyoruz” Filmin bir diğer başrol oyuncusu Murat Cemcir ise, ”Filmde oynadığım Niyazi karakteri şu ana kadar ki oynadığım en çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. Filmde ayrıca hem Niyazi’nin babasını hem de Karun’un oğlunu oynadım. Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. 80 yaşında bir adamı oynamak ve ağır bir plastik makyajla çalışmak çok zor oldu. Bütün İzmirlileri ve herkesi şubat tatilinde sinemalara bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz ve sizin bizi ne kadar çok sevdiğinizi iyi bildiğimiz için özellikle bu defa İzmir’e iki gün ayırdık. İnşallah bir dahaki filmde üç gün ayıracağız, iyi seyirler” diye konuştu.

“Bu ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” Filmde Tülin karakterini canlandıran oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise duygularını şöyle anlattı: “Tülin ailenin iyi tarafını temsil eden bir karakter. Ahmet Kural filmde hem ağabeyimi hem üvey annemi oynadı. Murat Cemcir de hem babamı hem ağabeyimi oynuyor. Çok güzel bir kadroyla çok güzel ekiple çalıştık. Çekim süreci inanılmaz güzel geçti. Hala heyecanlıyız, bu ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.” Söyleşinin ardından, oyuncular filmin gösterimi için sinema salonuna giderek seyirciyle birlikte filmi seyretti. (SY-CA-



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