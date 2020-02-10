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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Baba oğul tartışması kanlı bitti

Baba oğul tartışması kanlı bitti

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Aybaşı Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Ambulansa bindirilmesinden görüntü
-Olay yeri incelemeden görüntü
-Apartmandan görüntü
-Polis ekiplerinden farklı açılarda görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada 77 yaşındaki şahıs ayağından bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. A.Ö. ve babası K.G.Ö. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu babasını bıçakla ayağından yaraladı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.G.Ö. Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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