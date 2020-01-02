Baba oğul kafa kafaya verip paletli araba imal ettiler



Bizde ismini “Pençe” koyduk” dedi.

“Yerli ve milli arabamız çok güzel olmuş” Yerli ve milli otomobille ilgili de Ulakçı, “Yerli ve milli arabamız çok güzel olmuş. Arabamızı çok beğendik. İnşallah bir an önce yollarda da görürüz. Gurur duyduk. Naçizane bizde böyle bir şey yaptık. Destek görmek bizi mutlu eder” dedi.

Meslek lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Ulakçı ise babası ile böyle bir araç yaptıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben okul dışındaki zamanımı burada babam ile geçirdim. Babama yardımcı oldum babamın istediği malzemeleri verdim. Paletlerine bakarak bu araca “Pençe” ismini verdim” dedi.

Kendi imkanlarıyla kısıtlı bir sürede projeyi gerçekleştiren Ulakçı, gerekli destek sağlandığı takdirde, tamamen yerli ve milli olan aracın seri üretimine de başlamak istiyor.



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