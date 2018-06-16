Baba-oğul, engelleri yüzerek aşıyorlar - TEKİRDAĞ Haberi

- Baba oğul yüzerken - Baba Kamil Yılmaz'ın oğluna egzersiz yaptırması - Baba Kamil Yılmaz ile röportajBabaoğul engelleri yüzerek aşıyorlar - Tekirdağ 'da yaşayan 57 yaşındaki Kamil Yılmaz, sosyalleşmesi ve hayata tutunması amacıyla zihinsel engelli oğlu Hüseyin ile birlikte kulaç atıyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da yaşayan 57 yaşındaki Kamil Yılmaz, sosyalleşmesi ve hayata tutunması amacıyla zihinsel engelli oğlu Hüseyin ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ücretsiz yüzme kurslarına katılıyor.Oğlunu evde tutmak yerine onun sosyalleşmesi ve hayata tutunması için harekete geçen Yılmaz, kendisinin de yüzmeyi sevmesi dolayısıyla suyun oğluna iyi geleceğini düşünerek yüzme kursuna gitmeye karar verdi.Atatürk Yüzme Havuzu'nda yürütülen yüzme kursuna başladıktan sonra oğlunun suda çok mutlu olduğunu gören Yılmaz, il müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleri ve kendi çabasıyla Hüseyin'e yüzme öğretti.Yılmaz, oğluyla haftanın 2 günü yüzmeye gelip onun suda yaşadığı sevinci görmenin ve onunla kulaç atmanın mutluluğunu yaşıyor.Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun durumundan hiçbir zaman utanmadığını ve onu hayata bağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Her zaman farklı aktiviteler yaparak oğlunu hayatın içinde tutmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceden başka etkinliklere de katılıyordur ama yüzme kursuyla bu yıl tanıştık. Haftada 2 gün buraya geliyoruz. Havuzda 1'er saat yüzerek zaman geçiriyoruz. Burada su içinde nefes alma ve hocalarının yönlendirmesine göre farklı egzersizler yapıyor. İlk başlarda hareketleri yapması çok yavaştı ama zaman geçtikçe hareket kabiliyeti de değişiyor." dedi. Yılmaz, hareket kabiliyeti konusunda sıkıntıları olan oğlunun yüzmeye başladıktan sonra hareketlerinde gözle görülür bir değişim olduğunu dile getirdi. - "Baba oğul yüzerek engelleri aşıyoruz"Oğlunun yüzdüğünü görünce çok mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Ben de onunla geliyordum sürekli sonra hocamız 'siz de onunla yüzebilirsiniz' dedi. Ondan sonra ben dilini daha iyi anladığım için onunla yüzmeye başladım. Baba oğul iletişime geçmemiz, anlaşmamız daha kolay oluyor. Onunla hep aktivite yapıyorduk hep hareketliydi. Yüzmeye katıldıktan sonra da daha hareketli oldu ve kilo almamaya başladı. Yüzme ona daha çok enerji sarf ettiriyor. Toplumda hiç koparmadım oğlumu sürekli insanların içindeydik. Burada da daha çok sosyalleşti. Burada rahatladığı için seviniyor, mutlu oluyor. Baba oğul yüzerek engelleri aşıyoruz." diye konuştu. Yılmaz, aileler çocuklarından çekinmemeleri gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:"Çocuğunuzu niye içeride tutacaksınız. Onların sosyalleşmesi, hareket etmesi ailelerinde rahat etmesini kolaylaştırıyor. İnsan sosyal bir varlık, sosyalleşmeyi ne kadar sürdürebilirse o kadar iyi. Yüzmeyi bırakmayı düşünmüyoruz sağlığımız el verdiği sürece buraya geleceğiz. Bu tip aktiviteler yapmaya devam edeceğiz. Diğer spor aktiviteleri daha zor ama yüzme onun için daha kolay ve yüzünce seviniyor. Zaten yüzünce bütün hareketleri yapmış gibi oluyor."