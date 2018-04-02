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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Baba-oğul balık avlarken suda mahsur kaldı

Baba-oğul balık avlarken suda mahsur kaldı

Suda mahsur kalan baba-oğulun kurtarılma anı cep telefonu çekilen görüntüdür

Mahsur Kaldı Bild Cep Telefonu Yükselen 

-Görüntü cep telefonu ile yan çekilmiş

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman çayına balık avlamaya giden ve yükselen su nedeniyle mahsur kalan baba-oğul AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Batman- Kozluk yolu üzeri 15’nci kilometresinde bulunan Şerbetli Köyü mevkiinde balık avlamak için Batman Çayı’na giden İlhan Gezici (50) ile 10 yaşındaki oğlu Bilal Gezici aniden yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Bunun üzerine baba İlhan Gezici durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD ekipleri botla yanaşarak mahsur kalan baba ve oğlu kurtardı. (EK-
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