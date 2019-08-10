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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baba-oğlu bıçaklayan zanlıyı komşuları yakalayarak polise etti Haberi

Baba-oğlu bıçaklayan zanlıyı komşuları yakalayarak polise etti Haberi

Olay yerine gelen 112 ekipleri

Polis Psikoloji Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Baba Zafer Ömür'e müdahale etmeleri
-Zafer Ömür'ün ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gitmesi
-Olay yerinden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta aynı apartmanda oturan komşuların kavgasında baba-oğul bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan baba-oğlun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklayan kişi ise komşuları tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim etti. Olay, saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Sendika sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S. A. ile komşusu 62 yaşındaki Zafer Ömür'ü ve oğlu 39 yaşındaki Burak Ömür ile nedeni bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.A yanında bulunan bıçakla baba Zafer Ömür'ü ve oğlu Burak Ömür'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan baba-oğlula olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zafer Ömür, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Baba-oğlun durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Komşuları tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli S.A sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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