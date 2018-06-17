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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Baba mesleğine olan aşkından 21 yıldır çömlek yapıyor

Baba mesleğine olan aşkından 21 yıldır çömlek yapıyor

Çamurun şekillendirilmesi detay

Kanserojen Madde Katkı Maddesi Eğitim Hayatı Kimyasal Madde Öğrenciler 

-Çamurun şekillendirilerek testiye verilen son şekiller
-Şekillendirilen testilerin tezgaha alınması
-Çömleklerin kapaklarının yapılması
-Yapılan el malzemelerinin fırına taşınması ve fırına doldurulması
-Fırın kapağının açılarak soğutulmaya bırakılması
-Oda fırının kapağının açılarak içerisindeki malzemelerin boşaltılması
-Tamamlanmış ürünlerden detay

( KONYA -ÖZEL-HD)- Konya'da 10 yaşından beri topraktan ürünler üreten Serdar Keski, baba mesleğine olan aşkını 21 yıldır çömlek yaparak sürdürüyor KONYA

- Konya'da, unutulmaya yüz tutan el sanatı meslekler arasında yer alan çömlekçilik, Serdar Keski'nin elinde yaşamaya devam ediyor. Çömlek ustası Serdar Keski, 21 yıldır baba mesleği çömlekçilik yaparak toprağa şekil veriyor. İlkokul yıllarında babasının çırağı olarak toprakla uğraşmaya başlayan ve okuldan arta kalan zamanlarını atölyede geçiren Serdar Keski (31) şimdilerde kardeşleri ile beraber mesleğe devam ediyor. Çanak, testi, çömlek, güveç kabı, vazo, saksı, küp çeşitleri gibi ihtiyaç olan ne varsa toprağı çamur haline getirerek ürettiğini söyleyen Serdar Keski, “Mesleğimizi babadan öğrendik. 10 yaşından itibaren bu işin içindeyim. Hem eğitim hayatımız devam etti hem de iş hayatımız devam etti ama hiçbir zaman bu gönül verdiğimiz çömlek imalatı işinden kopmadık” dedi.
"Testi, suyun içinde klor veya kireç varsa süzüyor" Çömlek ustası Keski, topraktan ürettikleri ürünlerin tamamen doğal olduğunu hiçbir katkı maddesi içermediğini dile getirdi. Keski, "Testiden su içen insanlar gerçekten çok sağlıklı su içerler. Bugün plastiklerin kanserojen madde etkisi var. Plastiklerin içinde su durdukça ister istemez plastikle kaynaşma içine giriyor su sağlıksız bir hal alıyor. Testilerin farkı, doğal süzme vazifesi almış bu malzemeler suyun içinde klordan veya kireç varsa süzerek size sağlıklı su içme olasılığı sağlıyor" diye konuştu.
Testi alanlara uyarıda bulunan toprak ustası Keski, "Testiyi ilk aldıklarında su ile doldursunlar. 2 veya 3 saat dinlensin çünkü fırından çıktıktan sonra testiler yıkanmıyor. İçindeki suyu döküp daha sonra istedikleri gibi kullanabilirler. Sabun veya kimyasal madde ile yıkamasınlar" şeklinde konuştu.
"Unutulmaya yüz tutmuş mesleklere zaman ayırın" Serdar Keski, öğrencilerin boş vakitlerini topraktan ürünler üreterek değerlendirebileceğini ve bir meslek sahibi de olabileceklerini anımsatarak, "Okuyabilirsiniz, iyi bir eğitim de alabilirsiniz, bunları da yapın ama en azından boş zamanlarınızda üç aylık tatillerde veya Pazar günleri bu işle uğraşırsanız bir meslek sahibi olursunuz" tavsiyesinde bulundu.
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