Baba kız akrobasi pilotlarından Ata'ya 'saygı uçuşu' - ESKİŞEHİR İzle
Baba kız akrobasi pilotlarından Ata'ya "saygı uçuşu" - ESKİŞEHİR - Detay görüntüler - Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in konuşması ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk saygı uçuşu gerçekleştirdi.
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