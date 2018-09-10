Baba, Jeoloji Mühendisi oğluna 10 milyon yıl yaşındaki yengeç fosilini hediye etti

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( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU



- Doğa Fotoğrafçısı aynı zamanda Kastamonu İl Özel İdaresi Makine İkmal Şefi olan baba, Jeoloji Mühendisi olan oğluna düğününde Denizli’den getirttiği 10 milyon yıl yaşındaki yengeç fosilini hediye etti. Kastamonu İl Özel İdaresi Makine İkmal Şefi ve Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş ile Kimya Mühendisi Birgül Keleş’in oğulları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi Metehan, emekli Gazi Ünal ile ev hanımı Fazilet Ünal’ın kızları Kastamonu’da özel bir okulda Matematik Öğretmeni olan Gülsüm, Doğa Kültür Köyünde gerçekleştirdikleri nikah töreniyle dünya evine girdiler. Gülsüm ve Metehan çiftinin mutluluklarına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP eski Kastamonu İl Başkanı ve Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ile basın mensupları ve özel idare çalışanlarıyla ailenin yakınları katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın kıydığı nikah merasiminin ardından çifte evlilik cüzdanını Vali Yaşar Karadeniz takdim etti. Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çifte bir ömür boyu mutluluk dilediler. Kastamonu İl Özel İdaresi Makine İkmal Şefi ve Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş de, bir insanın zenginliğinin çevresindeki dostlarıyla ölçülebildiğini belirterek, “Bu yüzden ben çok zengin bir insanım. Protokolümüz ve diğer davetlilerimiz, düğünümüze katılarak bizleri onurlandırdılar. Bizleri, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için tüm davetlilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Nikah merasiminin ardından Doğa Fotoğrafçısı olan baba Cebrail Keleş, Jeoloji Mühendisi olan oğlu Metehan Keleş’e Denizli’den getirttiği 10 milyon yıl yaşında olduğu düşünülen yengeç fosilini hediye etti. Doğa Kültür Köyünde oğlunun nikahında yengeç fosili hediye ettiğini söyleyen Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş, “Doğa Kültür Köyünde oğlumun nikahındayız. Oğluma, bu mutlu gününde en güzel hediyeyi vermek istedim. Denizli’de mermer ocağında bulunan ve yaklaşık 10 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen yengeç fosilini yine oğlum gibi Jeoloji Mühendisi olan oğlumun arkadaşından temin ettik ve bizlere gönderdi. Bizde, oğlumun bu en mutlu gününde farklı bir tarz olsun diye, farklı bir hediye olsun diye yeraltındaki en büyük zenginliklerimizden bir tanesi olan fosili oğluma hediye etmek istedim. Umarım, jeoloji mühendisi olarak yeraltındaki zenginliklerimizi yerüstüne çıkartmakta ve bunları memleketimizin hizmetine sunmakta bundan sonraki hayatında hep başarılı olur. En güzel günleri inşallah bu şekilde olsun” şeklinde konuştu.

Hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Jeoloji Mühendisi Metehan Keleş ise, “Bu fosilin yaşı tam olarak bilinmemekle birlikte 10 milyon yıl yaşında olduğu düşünülüyor. Jeoloji Mühendisi arkadaşım olan Uğur Beyin, Denizli’den gönderdiği bir hediyedir. Bende bu güzel hediyeyi kendilerinden aldım” ifadelerini kullandı. Nikah merasimi, hatıra fotoğrafının çekiminin ardından son buldu.

