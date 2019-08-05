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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Baba ile kucağındaki çocuğuna motosiklet çarptı - GAZİANTEP İzle

Baba ile kucağındaki çocuğuna motosiklet çarptı - GAZİANTEP İzle

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüBaba ile kucağındaki çocuğuna motosiklet çarptı - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarptı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda eşi ve kucağındaki çocuğuyla kaldırımda beklerken bir anda karşıya geçmek için yola çıkan kişiye motosiklet çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba ve çocuğu, kazayı hafif atlattı.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaldırımda beklerken bir anda yola çıkmak isteyen vatandaşın motosiklet çarpması sonucu kucağınadaki çocuğuyla yola savrulması, kaldırımda bulunan kadının koşarak çocuğu kucağına alması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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