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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Baba Bush’un cenaze töreni başladı

- Baba Bush’un cenaze töreni başladı

cenaze töreninden görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Cenaze Başkent Irak 


- ABD’nin 41’inci başkanı George H.W. Bush’un cenaze töreni başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de başladı.
30 Kasım’da hayatını kaybeden 41’inci başkanı George H.W. Bush için hazırlanan cenaze töreni, başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de başladı.
Törende başta ABD Başkanı Donald Trump ve Eşi Melania Trump olmak üzere devlet erkânından pek çok kişi hazır bulundu. Tören’de konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “George H.W. Bush ofisi bıraktığında, geride daha barış dolu, müreffeh ve daha güvenli bir Amerika ve dünya bıraktı. O bu ulusun yaşamında harika değişikliklere imza atan bir liderdi. Bununla birlikte o hayatını karısına, ailesine ve arkadaşlarına adayan iyi bir insandı” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabında cenaze töreninden görüntüler paylaşan ABD başkanı Donald Trump ise gönderisine “41’i unutma” notunu düştü. George H.W Bush, 1989-1993 yılları arasında başkanlık yaptı. George H.W. Bush'un sonrası Bill Clinton başkan olmuştu. 20 Ocak 2001'de ise bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ise ABD'nin 43. başkanı olarak seçilmişti.
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