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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Baba Bush son yolculuğuna uğurlanıyor - WASHINGTON

Baba Bush son yolculuğuna uğurlanıyor - WASHINGTON

- Cenazenin Ulusal Katedrale getirilmesi - İlahilerin okunması - Tarihçi John Meacham'ın konuşması - Bush'un torununun konuşması - Eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney'in konuşması - George H. W. Bush'un oğlu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un konuşması - Ülkenin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington 'da "devlet cenaze töreni" düzenleniyor - 30 Kasım'da Teksas'ta hayatını kaybeden Bush'un cenazesi Washington 'daki Ulusal Katedral'e getirildi - Törene, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama da iştirak ediyor - Çok sayıda yabancı lider de törende hazır bulunuyorWASHINGTON (AA) - Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington 'da "devlet cenaze töreni" düzenleniyor.Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington 'a getirildi.
Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington 'daki Ulusal Katedrale getirildi.
Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak ediyor.İlahilerin okunduğu törende Bush'un torunları, eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney ve tarihçi John Meacham konuşma yaptı.Baba Bush'un methiyesini ise oğlu ve eski ABD Başkanı George W. Bush okuyacak.ABD Başkanı Trump'ın törende konuşma yapması beklenmiyor.

Tarihçi Cenaze İlahi Başkent 

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