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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Baba Bush İçin Devlet Töreni Düzenlendi

- Baba Bush İçin Devlet Töreni Düzenlendi

Detay

İncil Anma Töreni Cenaze Başkent 

-Tören
-Lauren Bush Lauren ve Ashley Walker Bush konuşması
-George bush’un konuşması
-detay

(WASHINGTON) - Baba Bush için devlet töreni düzenlendi WASHINGTON

- Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden 41’inci ABD başkanı George Herbert Walker Bush için başkent Washington DC’de devlet töreni düzenlendi.
Amerikan halkı eski başkanları George Herbert Walker Bush’a veda ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden 41’inci ABD başkanı George Herbert Walker Bush için başkent Washington DC’de devlet töreni düzenlendi.
Ayrıca 43’üncü ABD Başkanı George Walker Bush’un da babası olan George H. W. Bush’un cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump ve 42’inci ABD Başkanı Bill Clinton ile 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama da katıldı.
Oğul Bush konuşurken ağladı. Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen anma töreninde ilahiler okunup, baba Bush hakkında konuşmalar yapıldı. Baba Bush’un torunları Lauren Bush Lauren ve Ashley Walker Bush İncil’den bölümler okudu. Oğul Bush ise ağlayarak yaptığı konuşmasında babasının kendisi için bir örnek olduğunun altını çizerek, “Başarısızlığı hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gördü ancak başarısızlıkla azla anılmamamız gerektiğini öğretti. Başarısızlıkların bizi nasıl güçlendirebileceğini gösterdi” diye konuştu.

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