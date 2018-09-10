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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
B.B. Erzurumspor hazırlık maçında Elazığspor’u 3-1 mağlup etti İzle

B.B. Erzurumspor hazırlık maçında Elazığspor’u 3-1 mağlup etti İzle

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Trol Hazırlık Maçı 

-- Isınma hareketleri
-- Maçtan genel detaylar
-GÖRÜNTÜ: " Erzurumspor Sivasspor hazırlıklarına devam etti " koduyla Erzurum ftp adresinden geçildi
-GÖRÜNTÜ: 1 Dakika 51 Saniye
-GÖRÜNTÜ: HD

- ERZURUM

- Süper Lig’in 5. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor milli ara nedeni ile Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Elazıgspor ile yaptığı hazırlık maçında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Elazığspor 12. dakikada Ahmet Aras’ın düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Süper Lig ekibi B.B. Erzurumspor 19. dakikada Özer Hurmacının ayağından gelen golle skora eşitlik getirdi. İlk yarının son dakikasında kontra atakla çıkan B.B. Erzurumspor Lennart Thy’nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda kontrollü oyununu sürdüren B.B. Erzurumspor 63. dakikada Emrah Başsan’ın klas golüyle skoru 3-1 getirdi ve maçında skorunu tayin etti. B.B. Erzurumspor’da yeni transfer Tshabalala kadroda yer alırken hafif sakatlığı devam eden Gilles Sunu ise kadroda yer almadı.
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