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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Azmi sayesinde engelleri aştı...İşitme engelli Mervenur hem üniversite okuyor hem de çalışıyor İzle

Azmi sayesinde engelleri aştı...İşitme engelli Mervenur hem üniversite okuyor hem de çalışıyor İzle

İşitme engelli Mervenur'un evde el sanatı yapması

Görme Engelli İşitme Engelli İpekyolu Görme Engelliler Birinci Sınıf 

-Röportajlar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan Mervenur Yaprak, azmi sayesinde hem üniversite okuyor hem de çalışıyor. İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan işitme engelli Mervenur Yaprak (18), azmi sayesinde engelleri bir bir aşıyor. 5 yaşına kadar hiç duymayan Mervenur Yaprak, 5 yaşından sonra sol kulağına takılan cihaz sayesinde duymaya başladı.
Ailesinin desteği, kendisinin de azmi ve çabası ile ilk, orta ve liseyi bitiren Mervenur, Van YYÜ El Sanatları Bölümünü kazandı. Şu anda birinci sınıfta okuyan Mervenur, aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışıyor. 5 yaşına kadar duymadığını ifade eden Mervenur Yaprak, 5 yaşından sonra cihaz kullanmaya başladığını dile getirerek, “Cihaz kullandığım sırada sürekli tedavi için Ankara’ya gidiyordum. Annemle babamın sayesinde duyabildim, görebildim. Okulu, çevreyi ve hayatı gördüm. Önce ortaokul sonra liseyi bitirdim. Şu anda YYÜ El Sanatları Bölümünde okuyorum. Bir yandan üniversite okurken, bir yandan da çalışıyorum” dedi.
Konuşmasında engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Yaprak, “Ben çabaladım, mücadele ettim. İşitme engelliler olsun, görme engelliler olsun veya fiziksel engelliler olsun pes etmesinler, mücadele etsinler, çabalasınlar. Ben nasıl mücadele ettiysem, onların da mücadele etmesini istiyorum. Şu anda hayatım çok güzel. Okula gidiyorum, işe gidiyorum ve artık ayaklarımın üstünde durabiliyorum” diye konuştu.
“Anne ve babalardan isteğim, evlatlarının arkasında dursunlar” Mervenur’un sol kulağına cihaz takılmasıyla görevlerinin bitmediğini belirten anne Nurhayat Yaprak ise, “Konuşma eğitimini aldık ve bunu hiç aksatmadık. Mervenur’nin azmiyle bugünlere geldik. Üniversite birinci sınıfında okuyor, çalışıyor ve kendi ayakları üzerinde duruyor. Merve’nin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bir insanın bir engelinin olması demek, hayattan soğuması demek değildir. Daha çok hayata tutunması lazım ve kesinlikle desteklenmesi lazım. O zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Anne ve babalardan isteğim, evlatlarının arkasında dursunlar. Çocuklarını ne geride bıraksınlar ne çok öne çıkarsınlar. Yani normal bir çocuk nasıl hayatını sürdürüyorsa aynı o şekilde yapsınlar. İnanıyorum ki eğitimi ve tedavisini yaptırırlarsa aşılmayacak engel yoktur” ifadelerini kullandı. (ATL-MSA-Y)
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