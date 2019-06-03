Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

- İrfan Gözel'in araba kullanması

( ANKARA ) ANKARA

Urus Sürücü Kursu Direksiyon 


- Ankaralı çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı. Ankara'nın Sincan İlçesinde yaşayan 76 yaşında İrfan Gözel, yıllarca çiftçilik yaptı için ehliyet almaya fırsatı olmadı. Gözel, emekli olduktan sonra ehliyet almaya azmetti. bir süre önce Sincan'da ki bir sürücü kursu Gözel'in başvurusunu olumlu karşılayarak kurs verdi. İrfan Gözel, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı Gözel, otomobil kullanarak eşi ile gezmeyi planladığını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı