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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Azize Santa Barbara, ölümünün 1783. yıl dönümünde duaları ile anıldı

Azize Santa Barbara, ölümünün 1783. yıl dönümünde duaları ile anıldı

Ayinden görüntüler

Şehit Şili 

-Ayine katılan vatandaşlardan görüntüler
-Duaların edilmesi
-Bodrum Metropoliti Alikarmasos Andrianos ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah'ın konuşması

( KOCAELİ )- Ayine katılan Hristiyanlar göz yaşlarına hakim olamadılar KOCAELİ

- Hıristiyanlığı kabul ettiği için babası tarafından başı kılıçla kesilerek öldürülen Santa Barbara, ölümünün 1783. yıl dönümünde İzmit’te hapis tutulduğuna inanılan mahzende, dualarla anıldı. Hıristiyan olduğu için babası tarafından kafası kılıçla kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Azize Santa Barbara, ölümünün 1783’üncü yıl dönümünde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anıldı. Şehitler Korusu'nda bulunan Santa Barbara Kulesinin altındaki mahzende toplanan Hıristiyanlar, Bodrum Metropoliti Alikarmasos Andrianos’un duaları ile ayin yaptı. Kulenin içinde mum yakan Hıristiyanlar, Azize Barbara için dua etti. Yapılan ayinin ardından konuşan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah, ayine katıldığı için Alikarmasos Andrianos’a teşekkür ederek, “Hristiyan inancının en büyük isimleri burada öldürüldüler, şehit edildiler. Bugün burada Azize Barbara’nın öldürülmesinin, şehit edilmesinin, işkence ile şehit edilmesinin bu mekanda oluşunun 1783. yılında Ortodoks dünyası anlamlı bir tören yaptı. Şu anda bütün dünyada bu törenler yapılıyor. 45 santa varvara kentinde yapılıyor. Ama bana sorarsınız, en önemlisi burada Azize Varvara’nın şehit edildiği bu alanda yapılan törendir” dedi.
Daha konuşan Bodrum Metropoliti Alikarmasos Andrianos ise Santa Barbara için binlerce yıldır üzüntünün devam ettiğini söyleyerek, kendisinin Hristiyanlık için önemli bir kişilik olduğunu ifade etti.
İzmit’in Hristiyanlık için önemli bir kent olduğunu da vurgulayan Alikarmasos Andrianos, ayinde Türkiye’nin tüm şehirlerinde yaşayan insanlar için ve Hristiyanlar için dua ettiklerini kaydetti.
Alikarmasos Andrianos’un konuşmasının ardından ayin sona erdi. (MK-GY
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