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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Azize Santa Barbara İzmit'te anıldı - KOCAELİ

Azize Santa Barbara İzmit'te anıldı - KOCAELİ

- Şehitler Korusu'ndaki kuleden genel görüntü - Alikarnasos Andrianos'un ayini yönetmesi - Katılımcılardan ayrıntı görüntülerAzize Santa Barbara İzmit'te anıldı - Hristiyan dünyasında ''ilk azize'' olarak kabul edilen Santa Barbara için öldürüldüğü sanılan İzmit'te anma ayini düzenlendiKOCAELİ (AA) - Hristiyan dünyasında ''ilk azize'' olarak kabul edilen Santa Barbara, öldürüldüğü sanılan İzmit'te düzenlenen ayinle anıldı.Şehitler Korusu'ndaki kulede yapılan ayine, Bodrum Metropoliti Alikarnasos Andrianos ile bir grup Hristiyan vatandaş katıldı.
Yaklaşık bir saat süren ayinde, İncil'den ayetler okundu, Azize Santa Barbara için dua edildi.Andrianos, ayinin ardından yaptığı açıklamada, Azize Barbara'nın yaşadığı, inancı uğruna yaşamını feda ettiği İzmit'te bulunmaktan ve onuruna ayin icra etmekten dolayı büyük sevinç ve huzur duyduklarını belirterek, ev sahipliği yapan İzmit halkına teşekkür etti."Bugün sadece kendimiz için değil, vatanımız için bütün insanlarımız için dua ettik." diyen Andrianos, Seul'de olması nedeniyle ayine katılamayan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da selamlarını iletti.

Ayetler İncil 

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