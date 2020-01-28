Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Azize Çelik'in eşi ve 2 oğlu deprem anında yaşananları anlattı Haberi

Azize Çelik'in eşi ve 2 oğlu deprem anında yaşananları anlattı Haberi

- Çelik ailesinin kurtarılma anı

Hastane Jandarma Deprem Geçmiş Olsun Deprem Anı 

-- AFAD Personellerinin hastane ziyareti
-- Depremzedelerin ve personellerin açıklamaları
-- Genel görüntüler

( ERZURUM )Azize Çelik'in eşi ve 2 oğlunu kurtaran AFAD personeli, Çelik ailesi ile buluştu ERZURUM

- Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan Erzurum AFAD personelleri 17 saat sonra enkaz altından kurtardıkları Çelik ailesini hastanede ziyaret etti. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye giden Erzurum AFAD ekibi, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan Yıldız apartmanında görev yaptı. Apartmanın birinci katında yaşayan ve enkaz altında kalan Azize (45)-Cengiz Çelik(48) çifti ile oğulları Muhamet Faruk (24) ve Ahmet'i (18) kurtarmak için ekipler seferber oldu. Evin başka bir bölümünde enkaz altında kalan anne Azize Çelik için jandarma ekipleri alarma geçerken, baba ile 2 oğlu için Erzurum AFAD yoğun bir çaba gösterdi. Çalışma neticesinde baba ve oğullarını sağ bir şekilde kurtaran AFAD personelleri kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından Çelik ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Çelik ailesi ise kendilerini kurtaran AFAD personellerine teşekkür etti. (ST-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı