Aziz Yıldırım Çanakkale'de



- Çanakkale'nin Biga ilçesine bir dizi ziyaret ve açılış için gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yeniçiftlik Köyü İlk ve Ortaokulu'nda Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar robotik kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan’ın davetlisi olarak Biga ilçesine gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilk önce DOĞTAŞ üretim tesislerini ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1907 okula 1907 basketbol potası projesi kapsamında İdriskoruköyünde bulunan İbrahim Aydın İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Başkan Yıldırım daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti. Başkan Yıldırım daha sonra Yeniçiftlik köyünde, Yeniçiftlik İlk ve Ortaokulunda Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar robotik kodlama atölyesinin açılışına katıldı.

Başkan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu 1907 okul, 1907 pota projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, Nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine yakın şuanda müraacat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Bugün burada Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı anmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve açmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah ileri ki yıllarda da Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz" dedi.

Başkan Aziz Yıldırım daha sonra okulda fidan dikimine katıldı.

Ardından Başkan Yıldırım Şehitler Çeşmesinin açılışına katıldı.

Biga ziyaretinin son programında Biga Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, dernek üyeleriyle bir araya gelmesinin ardından Bursa'ya gidecek.

