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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin kuruluş yıldönümü - EDİRNE Haberi

Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin kuruluş yıldönümü - EDİRNE Haberi



: - Genel görüntüler - Konuşmalardan görüntülerAziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin kuruluş yıldönümü - Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov : - "Kıymetli katkılarınızla değerli kilisemizi gelecek nesillere taşıyacağız"EDİRNE (AA) - Edirne 'deki Aziz Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin 150. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, kilisenin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1869 yılında Bulgaristan vatanseverlerin yardımıyla kurulan kilisenin bugün büyük bir ışıltı yaymakta olduğunu belirtti.
Kilisenin, kuruluş yıl dönümü düzenlenen törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Banov, "Atalarımız bizlere çok değerli bir miras bırakmışlardır. Atalarımız yaşadıkları zorlukları aşarak bu tapınağı bizlere bıraktılar. Kıymetli katkılarınızla değerli kilisemizi gelecek nesillere taşıyacağız." diye konuştu.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de kilisedeki dini ritüele katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.
İki ülkenin gelişmiş ilişkilere sahip olduğunu belirten Güler, "150 yıl önce kurulan bu kilisenin hala ayakta olması dost ve kardeş Bulgaristan Cumhuriyeti'yle olan derin bağlarımızı ifade etmekte ve bu bağların yüzyıllar boyunca sapasağlam bir şekilde bugünlere geldiğini göstermekte. Bu kilise sadece bir ibadethane değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez." dedi.
Klisenin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine pozitif katkılar sunması dileyen Güler, "Bulgaristan'da yaşayan siz değerli dostlarımızı tebrik ediyorum. Gönlümüzün ve kalbimizin sizlere açık olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski de bayram günü yaşadıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlemesini istediklerini kaydetti.
Ayinin de düzenlendiği tören sonunda Bulgar vatandaşlar, müzik eşliğinde dans etti.Törene, Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vasil Valchev, Bulgaristan Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Premyanov ve Bulgar Ortodosk Eksarhlığı Vakfı Başkanı Vasil Liaze ve diğer yetkililer katıldı.

Vatansever Kuruluş Yıldönümü Ethan Irak 

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