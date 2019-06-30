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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

- Patlamadan görüntüler - Saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu teröristlerin sevk görüntüleri - Suriye’nin kuzeyindeki Azez ’de bombalı araçla saldırı düzenleyerek 23 kişinin ölümüne sebep olan 7 YPG/PKK'lı yakalandıAZEZ (AA) - Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Azez 'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.

Akalan Teröristler Saldırı Bombalı Araç 

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