Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Azez’i Kana Bulayan Terörist Yakalandı Haberi

- Azez’i Kana Bulayan Terörist Yakalandı Haberi

teröristin yakalanması

Polis Hastane Akalan Sivil Savunma 

-detay

( AZEZ ) - Azez’i kana bulayan terörist yakalandı AZEZ

- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin yaralanmasına yol açan terörist, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez'i kana bulayan teröristi, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı. Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca sivil yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı. Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tarafından yakalanan teröriste sivil halk tepki gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı