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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı

Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı

Operasyondan görüntüler

Akalan Terör Örgütü Teröristler Canlı Bomba Yardım ve Yataklık 

-Gözaltına alınan teröristler
-Adliyeye çıkarılan teröristler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı. Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadınla, bunlara yardım ve yataklık yapan PYD/PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 3 şahıs daha yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan 5 terörist sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
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