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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Azez halkından TSK'ya destek

- Azez halkından TSK'ya destek

Gösteriden detay

( İDLİB ) İDLİB

Askeri Operasyon Devrim İdlib Rejim 


- Suriye'nin Azez ilçesinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) destek gösterisi düzenledi.
Suriye'nin Azez ilçesinde halk, İdlib'in doğusundaki Neyrab hattında Esad rejimi karşıtı askeri operasyonu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na destek vermek için destek gösterisi düzenledi.
Esad rejimi aleyhine sloganları atan Halk, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı.
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