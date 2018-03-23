- Azez Halkı Tel Rıfat'a Operasyon İstiyor



- Fırat Kalkanı Harekatı'yla kurtarılan Azez’de binlerce aktivist ve halk, Tel Rıfat’a operasyon gerçekleştirilmesi için Türkiye'ye destek eylemi gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'yla kurtarılan Suriye’nin Azez şehrinde binlerce aktivist ve halk, Tel Rıfat’a operasyon düzenlenmesi için eylem gerçekleştirdi. Suriye'nin Azez ilçesindeki Bab el Selam Sınır Kapısı'nda gece yarısı binlerce kişi bir ayaya gelerek, "Tel Rıfat’ı temizlemek istiyoruz” sloganları attı. Grup Zeytin Dalı Harekatı’na da destek verdi.

