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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Azez’deki Mülteci Kampında Dev Yangın: 4 Yaralı İzle

- Azez’deki Mülteci Kampında Dev Yangın: 4 Yaralı İzle

azez'de mülteci kampında dev yangın

( AZEZ ) - Azez’deki mülteci kampında dev yangın: 4 yaralı AZEZ

Boğulma Tehlikesi Mülteci Azez Mülteci Kampı 


- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Halep’in kuzeyinde bulunan Azez ilçesindeki el-Bal mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 4 kişinin yaralandığı, 10 çadırın tamamen yakıldığı ve 45 çadırın kısmen yakıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin el-Bal mülteci kampı müdürü Fahd Hassun yaptığı açıklamada, ”Yangın bir çadırda başladı ancak daha sonra çevrede bulunan çadırlara ulaştı “ dedi.
Hassun açıklamasının devamında, “Kampta bulunan vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi. Yangın söndürüldü“ ifadelerini kullandı. 350 çadırın bulunduğu el-Bal mülteci kampında çıkan yangın nedeniyle zarar gören mültecilerin el-Sadaka kampına tahliye edildiği öğrenildi. 2017 yılının sonlarında inşa edilen el-Bal kampında, savaş nedeniyle kaçan 200 aile kalıyor.
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