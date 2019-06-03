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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Azez'deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi İzle

- Azez'deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi İzle

olay yeri detayları

( AZEZ ) - Azez'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 16'ya yükseldi AZEZ

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- Suriye’nin Halep iline bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Ağır yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine gönderildi. Halep'e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında pazar yerinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.
Sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Durumu ağır olan yaralılar ise Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine gönderildi. Sağlık görevlileri, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk ve 2 kadın da olduğunu açıkladı.
Görgü tanıkları ise, 20’den fazla yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 8’inin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.
Saldırıda Ali Mahmoud Wissi (50), Wissam Ali Wissi (3), Nader Turki Sayed Ali (17), Ahmed Ibrahim Al Sayed Ali (17), Ahmed Mohamed El Sayed Ali (26), Diaa Ashour Star (35), Adel Assaf (65), Muhannad Adel Assaf'in (25) hayatını kaybettiği belirtildi.
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