Azez'de yerel polisler, titizlikle yürütülen operasyonla bir cinayeti aydınlattı
- Azez 'de kriminal inceleme neticesinde bir cinayet zanlısının yakalanması - Azez Emniyet Müdürü Albay Muhammed el Daher'in konuşması AZEZ (AA) - Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde polis, titizlikle yürüttükleri kriminal inceleme neticesinde bir cinayet zanlısını kısa sürede yakaladı.Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ’de 18 Ağustos'ta Suriyeli N.Ö’yü öldüren A.Ö, Türk güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda yakalandı.Cinayetin kısa süre içinde, titizlikle yürütülen kriminal inceleme neticesinde aydınlatılması, bölgede yerel güvenlik güçlerinin kapasitesindeki artışı gözler önüne serdi.Tahkikatlar sonucunda suçunu itiraf eden Suriyeli A.Ö. tutuklandı.
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