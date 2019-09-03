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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı Haberi

- Azez'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı Haberi

AZEZDE PATLAMA

( AZEZ ) - Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralı AZEZ

Hastane Bombalı Saldırı Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü ,4’ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.
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