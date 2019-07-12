-Azez’de Esad Karşıtı Protesto Gösterisi Düzenlendi



- Suriye’nin Azez kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Esad rejimini protesto etti. Suriye’nin Azez kentindeki Suran beldesinde Esad rejiminin yaptığı katliam ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırıları kınandı. Protesto gösterisine katılan yüzlerce kişi Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) destekleyen sloganlar attı. Göstericiler, Hama ve İdlib kentinde düzenlenen saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu. Öte yandan, Esad rejimine ve Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye’nin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

