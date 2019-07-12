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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
-Azez’de Esad Karşıtı Protesto Gösterisi Düzenlendi

-Azez’de Esad Karşıtı Protesto Gösterisi Düzenlendi

Esad karşıtı Azez'de protesto düzenlendi

( AZEZ ) - Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi AZEZ

Hava Saldırısı Protesto İdlib Katliam Saldırı 


- Suriye’nin Azez kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Esad rejimini protesto etti. Suriye’nin Azez kentindeki Suran beldesinde Esad rejiminin yaptığı katliam ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırıları kınandı. Protesto gösterisine katılan yüzlerce kişi Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) destekleyen sloganlar attı. Göstericiler, Hama ve İdlib kentinde düzenlenen saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu. Öte yandan, Esad rejimine ve Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye’nin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.
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